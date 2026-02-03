Peñarol no arrancó bien la gira: dura caída ante Quimsa en Santiago del Estero

El Milrayitas fue de mayor a menor y perdió 89-66 frente a la Fusión en el inicio de la gira por la Liga Nacional.

Peñarol comenzó con el pie izquierdo su gira por Santiago del Estero y sufrió una contundente derrota por 89-66 ante Quimsa, en un partido que marcó además el debut de Lucas Victoriano como entrenador del equipo local. El conjunto marplatense, que no contó con Xavier Carreras por licencia de paternidad, mostró pasajes competitivos pero se quedó sin respuestas en el tramo final. Con este resultado, el Milrayitas quedó con récord 11-10 en la Liga Nacional de Básquet.

El primer cuarto fue tan parejo como intenso. Ambos equipos intercambiaron el liderazgo con ventajas mínimas y dejaron en claro que sería una noche exigente. Peñarol intentó apoyarse rápido en el debutante Sean Armand, que ingresó para aportar experiencia y conducción, mientras que Quimsa empezó a hacer sentir el peso ofensivo de sus extranjeros. El local se fue al primer descanso apenas arriba por 20-16.

En el segundo parcial, Quimsa logró despegarse por primera vez con una diferencia de 10 puntos gracias al aporte de Johnson, bien acompañado por Meyinsse y Robinson. Sin embargo, Peñarol reaccionó con carácter: la buena conducción de Vázquez y los puntos cerca del aro le permitieron achicar la brecha y cerrar la primera mitad abajo solo por 45-41, dejando la sensación de que el partido seguía abierto.

Tras el descanso largo, el Milrayitas sostuvo la pelea con mucha entrega. Agustín Pérez Tapia y Acuña lideraron el goleo, con un Guerra participativo en ambos costados de la cancha. Quimsa, sin brillar, se mantuvo firme y encontró en Solanas una pieza clave para respaldar a sus extranjeros. En los minutos finales del tercer cuarto, la Fusión fue más precisa y se fue al último descanso ganando 64-54.

El inicio del último cuarto fue letal para Peñarol. Todo el esfuerzo realizado se desdibujó en apenas un par de minutos: Quimsa no bajó la intensidad, ajustó la defensa y encontró la efectividad que necesitaba para estirar la diferencia a 20 puntos, sentenciando el juego. El equipo de Leonardo Costa siguió intentando, pero ya sin margen para la remontada.

En una noche compleja, Agustín Pérez Tapia fue el máximo anotador de Peñarol con 15 puntos, mientras que Sean Armand cerró su debut con 3 unidades, 1 rebote y 4 asistencias.

El "Milrayitas" buscará dar vuelta la página rápidamente y sostener su récord positivo cuando enfrente a Olímpico de La Banda el próximo miércoles desde las 22, en el segundo compromiso de la gira santiagueña. Con este resultado quedó con récord 11-10 en la Liga Nacional de Básquet.

Sintesís: Pérez Tapia 15, Acuña 11, Vázquez 8, Thorton 8, Guerra 8, Chiaraviglio 5, Basualdo 4, Tolosa 3, Armand 3, Córdoba 1.