Sorpresa: el homenaje que Aldosivi prepara para Ángel Di María en Mar del Plata

Mar del Plata se prepara para un estreno sin precedentes este sábado, pero no en sus tradicionales salas teatrales, sino en el césped del José María Minella. Ángel Di María debutará en la capital del espectáculo a sus casi 38 años, cuando Rosario Central visite a Aldosivi por la cuarta fecha del Torneo Apertura. El campeón del mundo, que recorrió los estadios más importantes del planeta, nunca tuvo la oportunidad de jugar oficialmente en La Feliz.

La expectativa por ver al Fideo es total y eclipsa cualquier otra propuesta de la cartelera veraniega, transformándolo en la máxima estrella de la temporada. Aunque no hubo coincidencias previas entre el Canalla y el Tiburón que permitieran su visita, el destino reservó este momento para el tramo final de su carrera. A pesar de que se negó la posibilidad de contar con público visitante, la dirigencia de Aldosivi prepara un reconocimiento especial para el ídolo nacional.

El encuentro se disputará desde las 17.

La fiesta que se perdió Mar del Plata

El homenaje buscará estar a la altura de un jugador que ostenta el máximo respeto popular y que llega con el título de Qatar 2022 bajo el brazo. La presencia del rosarino moviliza a toda la ciudad, que lo recibirá con la misma pompa que a las grandes figuras.

El encuentro se disputará en un Minella que no tendrá hinchas visitantes, luego de la polémica generada por la decisión tardía del Ministerio de Seguridad, que generó que no sólo el club pierda millones sino que la ciudad deje ir una fiesta que además traería beneficios para el sector turístico.

Aldosivi solidario: ayudar y ganar

En ese marco, esta semana el club lanzó “Aldosivi Social”, un programa integral de voluntariado que busca extender la pasión por el “Tiburón” más allá de la cancha mediante acciones solidarias, de inclusión social y compromiso comunitario. A través de actividades educativas, deportivas, culturales y sociales, el club se vincula con instituciones de la ciudad.

La primera iniciativa concreta será una jornada solidaria de pintura en la Escuela de Educación Secundaria N° 3 (Juan B. Justo 745), un establecimiento que asiste a 950 estudiantes distribuidos en tres turnos y cuenta además con una sede CENS en horario vespertino.

Las personas que participen de la actividad recibirán una entrada gratuita para el partido del sábado 7 de febrero frente a Rosario Central. Esta modalidad de reconocimiento se mantendrá en cada actividad solidaria que impulse el club.