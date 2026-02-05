El Trébol Jr sueña en grande: la escuelita de fútbol de Mar del Plata que busca ayuda para crecer

Un proyecto reciente, gratuito y con fuerte compromiso social intenta construir su cancha para que los chicos puedan entrenar y soñar con un futuro a través del fútbol.

En la zona sur de Mar del Plata, sobre la Ruta 88, empezó a tomar forma un sueño que recién da sus primeros pasos. El Trébol Jr, una escuelita de fútbol barrial, nació hace poco con un objetivo claro: brindarles a los chicos un espacio de contención, aprendizaje y disfrute a través del deporte que más los apasiona. Sin fines de lucro y con mucho esfuerzo, hoy el proyecto necesita colaboración para poder seguir creciendo.

La prioridad del momento es poder terminar la cancha y contar con los materiales básicos para entrenar. Desde la escuelita remarcan que no se cobra cuota a los chicos y que todo se sostiene a pulmón, con pequeñas colaboraciones destinadas a gastos mínimos como pelotas, conos o traslados cuando toca ir a jugar a otros barrios o localidades cercanas.

El Trébol Jr está abierto a nenes y nenas de las categorías 2010 a 2022, con la idea de que todos tengan la posibilidad de entrenar sin importar su situación económica. La propuesta apunta a mucho más que formar futbolistas: busca inculcar valores como el compañerismo, la disciplina y el respeto, pilares históricos de la Escuela de Fútbol de Mar del Plata.

Actualmente, la escuelita necesita donaciones de materiales de entrenamiento como conos, pelotas, pecheras y, especialmente, arcos o caños para poder armarlos. Cada aporte, por mínimo que sea, representa una mejora directa en la calidad de los entrenamientos y en la experiencia de los chicos dentro de la cancha.

Además de los elementos deportivos, en ocasiones también se requiere ayuda monetaria para cubrir gastos de transporte. Poder llevar a los chicos a disputar partidos amistosos o encuentros con otras escuelitas es parte fundamental de su formación y motivación, pero muchas veces esos costos se vuelven difíciles de afrontar.

Desde la directiva de El Trébol Jr destacan que quienes colaboren también pueden recibir reconocimiento, ya sea a través de menciones en redes sociales, presencia en eventos o una participación activa en un proyecto comunitario que crece día a día. La escuelita funciona en Ruta 88 km 6,5, Mar del Plata, y quienes quieran ayudar o sumar chicos pueden contactarse vía mail a [email protected] o al 223 660-8493.

Con esfuerzo, compromiso y solidaridad, El Trébol Jr busca seguir sembrando futuro en cada entrenamiento, convencido de que el fútbol puede ser una herramienta poderosa para cambiar realidades y abrir caminos.