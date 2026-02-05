Se sorteó el Torneo Apertura: así se jugará el Torneo “Juan Montoya” de la Liga Marplatense de Fútbol

La Liga Marplatense de Fútbol dio a conocer el fixture del Apertura y el campeón Quilmes abrirá el certamen ante San Lorenzo.

Este martes por la tarde, la Liga Marplatense de Fútbol (LMF) presentó oficialmente el fixture del certamen que llevará el nombre de “Juan Montoya”, mientras que la copa en juego se denominará Marcelo Alejandroff, en una nueva temporada que promete emociones fuertes desde la primera fecha.

El campeón defensor, Quilmes, será el encargado de abrir el torneo tras su sólido cierre en 2025. El "Cervecero" debutará frente a San Lorenzo con la presión lógica de ser el equipo al que todos quieren vencer, en un arranque que servirá para medir si puede sostener el nivel que lo llevó a quedarse con el último título.

En la Zona 1 también aparecen duelos que generan expectativa. Kimberley, siempre candidato, tendrá su estreno ante Chapadmalal, mientras que River, otro protagonista histórico del Torneo Apertura de la Liga Marplatense, jugará en condición de local frente a Colegiales. San José, que viene acumulando buenas campañas en los últimos años, arrancará su camino visitando a Almagro Florida.

La Zona 2 no se queda atrás y propone cruces fuertes desde la primera jornada. Atlético Mar del Plata, subcampeón de la temporada pasada, tendrá una visita exigente ante Independiente, uno de los equipos más duros cuando juega en casa. Será un choque ideal para medir aspiraciones desde el inicio.

Por su parte, Círculo Deportivo se enfrentará a Unión, que regresa a la competencia local con el objetivo de volver a ser protagonista. Además, Banfield recibirá a Boca en un duelo con historia, mientras que Deportivo Norte se medirá con Cadetes, en otro cruce que promete intensidad.

Con el fixture ya definido y el calendario en marcha, el Torneo Apertura “Juan Montoya” comienza a palpitarse en serio. Los equipos ajustan detalles, los hinchas sacan cuentas y la Liga Marplatense se prepara para un arranque que, como es habitual, promete pasión, clásicos barriales y un largo camino hacia la copa Marcelo Alejandroff.