Respaldo a la CGT, rechazo a la reforma laboral y PJ: Barrionuevo repartió para todos en Mar del Plata

En el marco de un congreso nacional de la Unión de Trabajadores del Turismo, Hoteleros y Gastronómicos de la República Argentina (UTHGRA) realizado en Mar del Plata, Luis Barrionuevo encabezó un encuentro de dirigentes sindicales de todo el país en el que dejó definiciones políticas, gremiales y económicas, con un fuerte respaldo a la CGT, críticas al gobierno nacional y un llamado a que el movimiento obrero vuelva a ser protagonista del peronismo.

“Fue una gran convocatoria, con un encuentro nacional de dirigentes, dos temas fundamentales y una búsqueda permanente de unidad y de trabajo conjunto”, señaló Barrionuevo al hacer un balance del evento. Según explicó, el encuentro buscó darle un nuevo perfil a una reunión histórica del sindicalismo: “Este es el puntapié inicial. Es un asado que tiene como cuarenta años, pero hoy le quisimos dar otro cariz: hablar de la economía del país y de la reforma laboral”.

Respaldo a la CGT y rechazo a la reforma laboral

Uno de los ejes centrales del congreso fue el análisis del proyecto de reforma laboral que el Gobierno nacional busca impulsar en el Congreso. En ese sentido, Barrionuevo confirmó que se elaboró un documento de apoyo a la Confederación General del Trabajo (CGT) y al rol que tendrá en el debate parlamentario.

“Le dimos todo el respaldo a la CGT en el tema puntual de la reforma que se quiere intentar tratar en el Senado. Se elaboró un documento también de apoyo a la Confederación”, afirmó.

Consultado sobre cuál es la bajada de línea de los dirigentes sindicales hacia las bases frente a este debate, fue categórico: “La obligación de los dirigentes es velar por los intereses de los trabajadores, que no se cercenen las leyes que tenemos y que no se atente contra la producción”.

En ese marco, cuestionó el enfoque económico del Ejecutivo nacional: “Si acá no hay reactivación, si no tenemos consumo y no hay trabajo, ¿para qué querer inflación cero? Si el salario no alcanza para comer ni para llegar a fin de mes”.

Críticas al Gobierno y a la política económica

Barrionuevo también apuntó directamente contra la gestión de Javier Milei, a la que acusó de no haber puesto en marcha la economía. “El gobierno, antes de reformar nada, tiene que poner en marcha la economía del país. No lo ha hecho. Lleva dos años y Milei no ha hecho nada. Lo único que hace es seguir endeudándose”, sostuvo.

“Este es el país del endeudamiento. Seguimos pidiendo. Y para pagar deudas tenés que producir, pero el país no está produciendo”, agregó.

El sindicalismo y la baja representación política

Durante el encuentro también se abordó la escasa representación del sindicalismo en el Congreso, en contraste con el peso histórico que supo tener el movimiento obrero en el ámbito legislativo. Para Barrionuevo, esa situación es consecuencia de errores propios.

“La baja participación es porque no se trabaja. El sindicalismo últimamente esperaba que lo llamen y le den los cargos, y ahora se dieron cuenta de que estaban equivocados”, analizó. Y marcó un punto de inflexión: “A partir de ahora cambia todo. Vamos a ser protagonistas nosotros”.

En esa línea, sostuvo que el peronismo debe recuperar el protagonismo del movimiento obrero: “Vuelve a ser protagonista el movimiento obrero, los sindicatos peronistas. Esos son los que hoy, junto con los jóvenes, vamos a emprender el camino de recuperar el peronismo, enamorar nuevamente y confiar en nuevos dirigentes”.

Uno de los aspectos más destacados del congreso fue el fuerte énfasis puesto en la participación de la juventud sindical y política. Barrionuevo habló de un proceso de “trasvasamiento generacional”, una idea histórica del peronismo. “A partir de ahora se viene el trasvasamiento generacional, del que tanto hablaba Perón. Creo que lo vamos a lograr y ya lo estamos haciendo”, afirmó.

En el cierre, el dirigente gastronómico dejó una definición política de alto voltaje, al plantear que el sindicalismo peronista debe volver a disputar poder político de cara a los próximos años. “Hay muchos valores, tanto gobernadores e intendentes como también en los sindicatos, mujeres y hombres capacitados para generar política. Y como este país se maneja en democracia con la política, a partir de ahora vamos por el poder”, afirmó.

“¿Qué significa el poder? Intendente, gobernador y presidente. El 2027 va a ser el papel fundamental nuestro y ahí va a estar el peronismo”, concluyó.