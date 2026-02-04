Confirmaron cómo murió el hombre asesinado en San Jacinto: "Por la espalda"

Mientras continúa la búsqueda del sospechoso de matar a Walter Tieso en un descampado del barrio San Jacinto, el fiscal Leandro Arévalo recibió el informe preliminar de autopsia que confirmó que recibió un solo disparo por la espalda. "La causa de muerte fue un paro cardíaco, un hemotorax masivo por herida de proyectil de arma de fuego", detallaron.

Los profesionales señalaron que el cuerpo no presentaba un orificio de salida y que pudieron recuperar un plomo que sería calibre .22. En el marco de la causa que se tramita ante la Unidad Funcional de Instrucción N°7 ya se encuentra detenida Claudia Delgado, de 27 años, acusada de tener una participación secundaria. El martes se entrevistó con una defensora oficial y no quiso prestar declaración.

Tal como adelantó 0223, Tieso y el agresor se habrían cruzado en la zona de calle 18 y 431 bis donde mantuvieron un breve intercambio de palabras seguido de una advertencia por parte de la persona que es intensamente buscada.

La víctima, que registraba algunos procesos penales previos por hechos de Flagrancia, había arribado apenas dos días antes a la ciudad para hacer algunas "changas" de acuerdo a los dichos de sus familiares.

Con los primeros datos que se recabaron en la zona se pudo identificar a la mujer que fue aprehendida durante un allananamiento de urgencia. En el procedimiento también se secuestró un arma blanca, que no tendría relación directa con el homicidio.

La investigación está a cargo de la Unidad Funcional de Instrucción N°7 de Carlos Russo, aunque en su período de licencia es cubierto por el fiscal Leandro Arévalo.