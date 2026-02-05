Atacaron a un vecino para usurparle la casa y lo dejaron gravemente herido

Ocurrió en una vivienda del barrio Domingo Faustino Sarmiento de Mar del Plata.

En las últimas horas el personal del Comando de Patrullas de Mar del Plata aprehendió a tres hombres, de 26, 30 y 36 años, acusados de provocar lesiones a un joven después de ingresar de manera violenta a su vivienda, ubicada en Marconi y 3 de Febrero.

Según se informó, los imputados habrían ingresado al domicilio con el fin de desalojar por la fuerza al vecino, de 25 años, quien resultó gravemente herido en el sector izquierdo del abdomen.

La víctima fue trasladada en estado consciente al Hospital Interzonal General de Agudos (HIGA), donde ingresó a quirófano para la evaluación de una posible lesión interna.

En el domicilio se secuestró un vehículo Chevrolet Cruze y prendas de vestir con manchas de sangre. La Policía Científica realizó las pericias correspondientes e intervino la UFI de turno, a cargo del Dr. Russo, quien ordenó la demora de los tres imputados.