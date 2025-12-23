Abrió un auto con un cuchillo y lo atraparon en el barrio San José 

Un hombre de 38 años que el martes a la madrugada abrió un auto con un cuchillo en el barrio San José fue aprehendido antes de poder escapar.

Fue personal del Comando de Patrullas el que vio al sujeto en el interior de un VW Gol de color blanco estacionado en inmediaciones de las calles Dorrego y Saavedra.

Al notar la presencia policial se dio a la fuga, pero fue aprehendido a pocos metros del lugar: en su poder hallaron el cuchillo con el que había forzado la cerradura de la puerta del acompañante.

Una vez realizadas las actuaciones de rigor en la comisaría segunda se ordenó la notificación de causa por el delito de robo en grado de tentativa.

El fiscal de Flagrancia Facundo De la Canale dispuso el traslado del imputado a Tribunales para prestar declaración.