Violento intento de robo en Los Pinares: el indignante video de cuatro motochorros golpeando una camioneta

El video circuló en un grupo de vecinos y creció la preocupación en el barrio.

Momentos de mucha tensión se vivieron en los últimos días en el barrio marplatense de Los Pinares, después de que cuatro motochorros intentaran robarle la camioneta a un vecino, golpeando el vidrio del conductor mientras sacaba el vehículo de su casa.

Lo que podría haber sido un violento robo, afortunadamente fue solo un susto, ya que el hombre logró evadir a los delincuentes acelerando la marcha de la camioneta. Las imágenes del intento fallido comenzaron a circular en los grupos de los vecinos provocando temor y preocupación.

Después de ver el video algunos vecinos aseguraron que ya habían visto rondar por el barrio a las motos. "Causa indignación que no puedas estar tranquilo para sacar el auto de tu casa", dijo una vecina.

La desgarradora reacción de una mujer tras ser asaltada por motochorros en el barrio Zacagnini

Después de que denunciaran los múltiples robos de motochorros en el barrio Zacagnini, se dio a conocer un nuevo video del momento en que una mujer es asaltada. Su reacción describe por completo el sentimiento de todos los vecinos.

En el video se puede ver cómo dos sujetos le arrebataron el bolso a la mujer y en segundos se dieron a la fuga, mientras la víctima se quedó en el lugar, realizando claros gestos de indignación, bronca y tristeza por los elementos que acababa de perder.

En las imágenes puede verse cómo la mujer no atinó a hacer otra cosa más que agarrarse la cabeza, insultar, agacharse y caminar hacia adelante para volver nuevamente sobre sus pasos: shock, enojo y desesperación.