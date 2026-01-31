Ladrón sin suerte: intentó robarle a un motociclista, lo atropellaron y voló por el aire

Un episodio de alta violencia tuvo lugar esta semana donde un intento de robo fue registrado por una cámara de seguridad y causó gran conmoción por la crudeza de las imágenes.

El incidente ocurrió en la localidad de Quilmes y comenzó cuando una moto circulaba por la autovía y dos hombres cruzaron de forma repentina para intentar sustraer el vehículo. En cuestión de segundos, uno de los delincuentes quedó en medio del carril y fue atropellado por un automóvil cuyo conductor no pudo evitar el impacto.

El cuerpo del sospechoso salió despedido varios metros y cayó sobre el asfalto, lo que generó una rápida intervención de personal policial y una ambulancia. El hombre herido fue trasladado al Hospital Iriarte bajo custodia policial, con fracturas en las piernas.

En tanto, el otro implicado logró escapar y permanece prófugo. La conductora del vehículo involucrado se presentó voluntariamente en una comisaría y aseguró que el choque fue accidental, ocurrido mientras intentaba esquivar a los hombres que cruzaron de manera imprevista.

Desde la Justicia, se dispuso la detención del ladrón herido por tentativa de robo, mientras que la mujer fue notificada en una causa por lesiones culposas, sin que se le impusieran medidas restrictivas.