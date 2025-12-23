Dolor en el fútbol local: falleció Jorge Bosco, emblema histórico de la Liga Marplatense de Fútbol

La ciudad despide a una figura clave del crecimiento institucional del fútbol marplatense, cuyo legado marcó una era de compromiso, gestión y proyección nacional.

La Liga Marplatense de Fútbol atraviesa horas de profundo pesar tras conocerse el fallecimiento de Jorge Bosco, ex presidente de la institución y uno de los dirigentes más influyentes de su historia. Su nombre quedó asociado para siempre a una etapa de crecimiento, orden y reconocimiento del fútbol local a nivel nacional.

Bosco nació el 8 de enero de 1939 y su vínculo con el deporte comenzó desde muy joven en el Club Florida, entidad que llegó a presidir y que fue el trampolín para una extensa carrera dirigencial. A partir de allí, ocupó distintos cargos en la Liga Marplatense de Fútbol durante más de 30 años, construyendo una trayectoria basada en el trabajo silencioso y la defensa del fútbol de la ciudad.

A comienzos de la década del 90, Jorge Bosco fue electo presidente de la Liga Marplatense de Fútbol, cargo que desempeñó de manera ininterrumpida hasta 2014. Fueron más de dos décadas al frente de la institución, en un período donde la Liga consolidó su estructura y ganó prestigio en el ámbito nacional.

Uno de los aspectos más recordados de su gestión fue su rol determinante para conservar los tradicionales Torneos de Verano, una competencia icónica que puso a Mar del Plata en el centro de la escena del fútbol argentino y que Bosco defendió con convicción frente a distintos contextos adversos.

Al momento de finalizar su mandato, la Liga Marplatense se presentaba como una institución modelo: ordenada, profesionalizada y con una metodología de trabajo que aún hoy es tomada como ejemplo por ligas de todo el país. Su visión trascendió los resultados deportivos y apuntó siempre al fortalecimiento institucional.

Personas destacadas del fútbol local despidieron a la leyenda marplatense. Entre ellos, Roberto Fernández, actual presidente de la Liga Marplatense, habló con Jorge Jaskilioff en su programa La Voz del Estadio: "Jorge era un luchador. Hace un mes me invitó a comer a mi y a otros amigos y lo sentí como una despedida".

Otro de los iconos del fútbol marplatense como Ricardo Charlier comentó: "Es una tristeza, Jorge Bosco fue mucho en mi vida. Aprendí muchísimo, me dejó impactado porque es como que murió mal, porque nadie lo podía ver. Salió de una internación y apagó el teléfono".

El fútbol marplatense despide a Jorge Bosco con respeto y gratitud. Acompañamos a sus familiares, amigos y allegados en este difícil momento, recordando a un dirigente que dejó una huella imborrable en la historia de la Liga Marplatense de Fútbol.