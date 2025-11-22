Final confirmada: Quilmes y Banfield van por el Clausura en la Liga Marplatense

El Torneo Clausura “Juan Quesada” de la Liga Marplatense de Fútbol entregó una tarde de emociones fuertes y definiciones ajustadas, con dos semifinales que terminaron confirmando a Quilmes y Banfield como los grandes protagonistas de la final. Ambos equipos, con recorridos distintos y ambiciones similares, irán ahora por el título que también otorga el pasaje directo para enfrentar a Atlético Mar del Plata en la final anual.

Quilmes volvió a demostrar por qué atraviesa uno de los mejores momentos de su campaña reciente. Tras dejar en el camino a Cadetes, líder de la Zona B en la fase regular, y luego a Atlético Mar del Plata —campeón del Apertura—, el “cervecero” volvió a pisar fuerte. Esta vez venció 2-0 a San Isidro en una semifinal de alto nivel, apoyado en la jerarquía de su plantel y en la contundencia de Agustín Restovich y Brandon Vargas, autores de los goles que sellaron la clasificación.

El conjunto “tricolor”, que no aparecía inicialmente entre los candidatos más firmes al título, se fortaleció en la etapa eliminatoria y mostró carácter en cada instancia decisiva. Su rendimiento en estas fases lo posiciona como un rival de enorme cuidado en la final, después de haber vencido a tres de los equipos más competitivos del torneo.

En la otra semifinal, Banfield y Deportivo Norte protagonizaron un duelo vibrante entre los dos grandes candidatos de la Zona A. El partido comenzó cuesta arriba para el “taladro”, que sufrió el gol de Sebastián Uhart a los cinco minutos. Pero cuando el encuentro parecía sentenciado, a diez del cierre, Leiva sorprendió a todos: vio adelantado al arquero y sacó un remate desde tres cuartos de cancha que se convirtió en un golazo inolvidable, llevando el partido a los penales.

Ya en la definición desde los doce pasos, emergió la figura de Salvini, arquero experimentado y determinante, que detuvo dos ejecuciones —incluida la última de la serie— para sellar una clasificación que significó un verdadero batacazo. Banfield, que había sufrido un cierre complejo, terminó celebrando gracias a la personalidad de su guardameta y su firmeza en el momento más caliente.

Ahora, Quilmes y Banfield disputarán una final cargada de historia, tensión y ambición. No solo estará en juego el Torneo Clausura, sino también la chance de ir por la gloria máxima: el duelo decisivo del año frente a Atlético Mar del Plata. La Liga Local ya espera por otra definición inolvidable en el José María Minella.