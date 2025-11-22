Final confirmada: Quilmes y Banfield van por el Clausura en la Liga Marplatense
El “Cervecero” y el “Taladro” superaron dos semifinales intensas y ahora buscarán coronarse en el último certamen del año.
Por Redacción 0223
PARA 0223
El Torneo Clausura “Juan Quesada” de la Liga Marplatense de Fútbol entregó una tarde de emociones fuertes y definiciones ajustadas, con dos semifinales que terminaron confirmando a Quilmes y Banfield como los grandes protagonistas de la final. Ambos equipos, con recorridos distintos y ambiciones similares, irán ahora por el título que también otorga el pasaje directo para enfrentar a Atlético Mar del Plata en la final anual.
Quilmes volvió a demostrar por qué atraviesa uno de los mejores momentos de su campaña reciente. Tras dejar en el camino a Cadetes, líder de la Zona B en la fase regular, y luego a Atlético Mar del Plata —campeón del Apertura—, el “cervecero” volvió a pisar fuerte. Esta vez venció 2-0 a San Isidro en una semifinal de alto nivel, apoyado en la jerarquía de su plantel y en la contundencia de Agustín Restovich y Brandon Vargas, autores de los goles que sellaron la clasificación.
El conjunto “tricolor”, que no aparecía inicialmente entre los candidatos más firmes al título, se fortaleció en la etapa eliminatoria y mostró carácter en cada instancia decisiva. Su rendimiento en estas fases lo posiciona como un rival de enorme cuidado en la final, después de haber vencido a tres de los equipos más competitivos del torneo.
En la otra semifinal, Banfield y Deportivo Norte protagonizaron un duelo vibrante entre los dos grandes candidatos de la Zona A. El partido comenzó cuesta arriba para el “taladro”, que sufrió el gol de Sebastián Uhart a los cinco minutos. Pero cuando el encuentro parecía sentenciado, a diez del cierre, Leiva sorprendió a todos: vio adelantado al arquero y sacó un remate desde tres cuartos de cancha que se convirtió en un golazo inolvidable, llevando el partido a los penales.
Ya en la definición desde los doce pasos, emergió la figura de Salvini, arquero experimentado y determinante, que detuvo dos ejecuciones —incluida la última de la serie— para sellar una clasificación que significó un verdadero batacazo. Banfield, que había sufrido un cierre complejo, terminó celebrando gracias a la personalidad de su guardameta y su firmeza en el momento más caliente.
Ahora, Quilmes y Banfield disputarán una final cargada de historia, tensión y ambición. No solo estará en juego el Torneo Clausura, sino también la chance de ir por la gloria máxima: el duelo decisivo del año frente a Atlético Mar del Plata. La Liga Local ya espera por otra definición inolvidable en el José María Minella.
