Video: la brutal patada que recibió el joven asesinado a la salida del boliche

El agresor de 18 años fue detenido y remitido a la Unidad Penal N° 44.

Un grupo de jóvenes filmó la brutal golpiza y la patada mortal que recibió Lucas Larroque, el hombre de 30 años que fue asesinado en la madrugada de este domingo a la salida de un boliche de Batán.

Según se observa en las imágenes a las que accedió 0223, la víctima se encontraba insconsciente sobre el asfalto y el cordón, cuando un sujeto vuelve corriendo, toma impulso y le patea la cabeza con su pierna zurda.

Previamente, de acuerdo a información policial, el agresor discutió con Larroque, comenzaron a pelear a las trompadas y cuando estaba tendido en el suelo, ya con la cabeza ensangrentada, le efectuó varias patadas a la altura de la sien.

Aunque el hombre fue trasladado al Hospital Interzonal General de Agudos (Higa) con traumatismo de cráneo con pérdida de masa encefálica, su deceso se constató horas más tarde debido a la gravedad del cuadro.

Por su lado, los efectivos policiales detuvieron de inmediato al atacante de 18 años, al igual que una mujer de 24 que agredió a las autoridades para evitar la aprehensión.

El fiscal Leandro Arévalo, a cargo de la UFI N° 7, dispuso que se notifique al joven por el delito de Tentativa de homicidio y su traslado a la Unidad Penal N° 44.