Le pusieron restricciones a las visitas que recibe Cristina Kirchner durante el arresto domiciliario

Los economistas le entregaron y presentaron consideraciones y propuestas sobre un modelo económico nacional de crecimiento productivo y federal para el siglo XXI.

El juez federal, Jorge Gorini, responsable de la ejecución de la condena del caso Vialidad, impuso restricciones a las visitas que recibe Cristina Kirchner en San José 1111, donde cumple el arresto domiciliario por la condena de corrupción que pesa sobre ella. No podrá podrá recibir personas más de dos veces por semana y un máximo de tres personas por dos horas.

El punto de inflexión fue la fotografía que publicó la ex presidenta en sus redes sociales, en la que aparece rodeada de nueve personas en la mesa del living del departamento que se constituyó desde junio de este año en su prisión domiciliaria.

El abogado Carlos Beraldi había requerido autorización para que los economistas visiten a la ex mandataria, pero jamás especificó en el escrito que irían todos juntos para mantener una reunión en el departamento del barrio de Monserrat.

El 26 de septiembre, CFK recibió a 7 jóvenes dirigentes de la FES y la UES, y más tarde a los seis candidatos a legisladores de Fuerza Patria por CABA.

Las cosas cambiarán a partir de ahora, ya que el Tribunal resolvió restringir las visitas que recibe CFK, mientras cumple la condena por el delito de administración fraudulenta en perjuicio del Estado.

En primer lugar, Kirchner podrá recibir visitas en San José 1111 únicamente hasta dos veces por semana. Y la segunda restricción aplicada es que no podrán ser más de tres personas las que ingresen en el departamento y tendrá a partir de ahora, margen horario: dos horas cada visita.

Las medidas adoptadas por el juez Gorini son en respuesta a la publicación en redes sociales que la ex presidenta realizó después de haber recibido a nueve personas en el mismo momento, desnaturalizando el arresto domiciliario. Hasta el momento, los pedidos de autorización formulados por el abogado Beraldi no fueron impedidos por el Tribunal y de hecho, en la fundamentación de cada visita, sólo se planteaba algo muy genérico respecto a la necesidad de habilitar esas visitas.