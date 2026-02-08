Así murió el hombre atacado a la salida del boliche según la autopsia

Se trata del tercer homicidio registrado en la semana y el sexto en lo que va del año.

A los múltiples testimonios y la crudeza de los videos que permiten ver el instante exacto de la última patada al cuerpo de Nahuel Lucas Larroque, los investigadores incorporaron hace instantes el informe preliminar de autopsia que hizo personal de Policía Científica.

El hombre de 30 años sufrió un paro cardíaco producto de los graves traumatismos en el cráneo que derivaron en una hemorragia intracraneal. "Si bien aún no está escrito el protocolo final, todo hace suponer que hay pequeñas fracturas", dijo una fuente judicial consultada por 0223.

Larroque fue trasladado de urgencia al Hospital Interzonal General de Agudos (Higa), donde más allá del esfuerzo de los médicos se constató su deceso. En ese momento, el fiscal Leandro Arévalo recalificó la causa como homicidio.

Tal como adelantó este medio, el hecho se registró en Colectora entre 132 y 153 cuando Larroque, domiciliado en Estación Chapadmalal, cayó al piso tras sufrir varios golpes de puño luego de una discusión.

Según las actuaciones policiales, en ese instante Lautaro Galván Vieytes, de 18 años, le efectuó varias patadas en la sien dejándolo inconsciente.

Al momento de la intervención policial, una joven de 24 años intentó evitar la aprehensión, por lo que fue reducida y notificada de la formación de causa por resistencia a la autoridad y quedó alojada en la Unidad Penal N° 50 de Batán.

En el caso de Vieytes, imputado del delito de homicidio, fue trasladado a la Unidad Penal N° 44 de Batán y este lunes irá a Tribunales para declarar en la Unidad Funcional de Instrucción N° 7.

Se trata del tercer homicidio registrado en la semana y el sexto en lo que va del año.