Calor, chaparrones y tormentas: qué dice el pronóstico para este lunes en Mar del Plata

La noche del domingo culminará con 20° y fuertes ráfagas de hasta 50 km/h del noreste.

Después de un fin de semana sin temperaturas demasiado altas, aunque con un clima que acompañó, el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) anunció precipitaciones para este lunes en Mar del Plata.

En principio, la noche del domingo culminará con 20° y fuertes ráfagas de hasta 50 kilómetros por hora (km/h) del noreste, las cuales se mantendrán durante la siguiente jornada.

Según el organismo, la máxima del lunes será de 28° y la mínima de 17°, aunque la mañana iniciará con probabilidad de chaparrones y rafagazos fuertes del norte.

Pero además, el viento será todavía más fuerte por la tarde -de hasta 59 km/h- y con el termómetro en su punto más elevado, llegarían las tormentas aisladas.

No obstante, el SMN no prevé lluvias por la noche y espera un abrupto descenso en la velocidad del viento, que correrá levemente del sur.