Identificaron al joven asesinado a golpes a la salida de un boliche
El hombre había sido ingresado al Higa, pero a pesar de las maniobras de reanimación, falleció horas despues. A las 15 se llevará a cabo la autopsia.
Por Redacción 0223
PARA 0223
Las autoridades lograron constatar la identidad del joven de 30 años asesinado en la madrugada del domingo a la salida de un boliche en Batán.
Se trata de Lucas Larroque, quien recibió múltiples golpes durante una pelea, lo que le produjo muerte cerebral, según detallaron fuentes policiales a 0223.
El hombre había sido trasladado al Hospital Interzonal General de Agudos (Higa), pero debido a la gravedad del cuadro falleció horas después.
Por el hecho fue imputado un joven de 18 años que declarará en las próximas horas en la fiscalía a cargo de Leandro Arévalo.
Las circunstancias del hecho aún son materia de investigación y a las 15 se realizará la autopsia para esclarecer los causales de muerte.
