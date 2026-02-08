Identificaron al joven asesinado a golpes a la salida de un boliche

El sujeto había sido ingresado al Hospital Interzonal General de Agudos.

Las autoridades lograron constatar la identidad del joven de 30 años asesinado en la madrugada del domingo a la salida de un boliche en Batán.

Se trata de Lucas Larroque, quien recibió múltiples golpes durante una pelea, lo que le produjo muerte cerebral, según detallaron fuentes policiales a 0223.

El hombre había sido trasladado al Hospital Interzonal General de Agudos (Higa), pero debido a la gravedad del cuadro falleció horas después.

Por el hecho fue imputado un joven de 18 años que declarará en las próximas horas en la fiscalía a cargo de Leandro Arévalo.

Las circunstancias del hecho aún son materia de investigación y a las 15 se realizará la autopsia para esclarecer los causales de muerte.