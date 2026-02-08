SUPLEMENTOS
Identificaron al joven asesinado a golpes a la salida de un boliche

El hombre había sido ingresado al Higa, pero a pesar de las maniobras de reanimación, falleció horas despues. A las 15 se llevará a cabo la autopsia.

El sujeto había sido ingresado al Hospital Interzonal General de Agudos.

8 de Febrero de 2026 15:08

Por Redacción 0223

Las autoridades lograron constatar la identidad del joven de 30 años asesinado en la madrugada del domingo a la salida de un boliche en Batán.

Se trata de Lucas Larroque, quien recibió múltiples golpes durante una pelea, lo que le produjo muerte cerebral, según detallaron fuentes policiales a 0223. 

El hombre había sido trasladado al Hospital Interzonal General de Agudos (Higa), pero debido a la gravedad del cuadro falleció horas después. 

Por el hecho fue imputado un joven de 18 años que declarará en las próximas horas en la fiscalía a cargo de Leandro Arévalo.

Las circunstancias del hecho aún son materia de investigación y a las 15 se realizará la autopsia para esclarecer los causales de muerte. 

