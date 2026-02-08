"Dijo que saquen el arma y me den un tiro": la noche de terror de un conductor asaltado por cuatro ladrones

En medio de la ola de ineguridad que atemoriza a Mar del Plata, el conductor de un Renault Logan fue salvajemente atacado por un grupo de delincuentes armados que lo golpeó, amenazó con matarlo y se llevó su vehículo comprado hace tres semanas. El relato de la víctima.

El episodio se registró este sábado cerca de las 22:30 en el barrio Las Américas, cuando el hombre llevó a sus amigos hasta la avenida Carlos Gardel (ex 180) y Gaboto, y en la continuidad del trayecto para regresar a su vivienda fue abordado por cuatro sujetos, según le contó a 0223.

"Se me metieron en el auto y uno me empezó a ahorcar y a dar trompadas, mientras otro se me acercó por el lado del acompañante y me sacó la llave. También se sumó un tercero y comenzó a pegarme en la cabeza", detalló sobre el violento robo ocurrido unos metros después, en Gaboto y Canessa.

En medio del forcejeo y los golpes que recibía, el hombre recordó que logró sacarse de encima a uno de los agresores, pero que en el momento en que estaba al borde de desprenderse del segundo, el grito de uno de ellos lo aterró.

El hombre fue brutalmente golpeado por cuatro ladrones armados.

"Dijo que saquen el arma y me den un tiro", expresó el sujeto que al oír que planeaban dispararle descendió del auto para escapar de la escena y llegó a visualizar que cargaron la pistola decididos a gatillar.

Una vez que decidió perder el rodado y abandonar el lugar, corrió y pidió ayuda a los gritos. Y aunque los ladrones se dieron a la fuga con su Renault Logan nuevo, este domingo salió a buscarlo y está decidido a encontrarlo.

Después del brutal asalto, la víctima fue atendida en una clínica local, donde le realizaron una tomografía y no encontraron lesiones de gravedad, más allá de la hinchazón de su rostro producida por los golpes recibidos.