Una comerciante de Parque Luro sacó corriendo a un ladrón con una cuchilla
Ocurrió en la tarde de este martes en Patagones al 700. El hombre se dio a la fuga en un auto que lo esperaba a la salida.
Por Redacción 0223
PARA 0223
Un dramático momento se vivió en la tarde de este martes en un comercio del barrio Parque Luro, donde una empleada fue asaltada y echó al ladrón al amenazarlo con una cuchilla.
Según pudo saber 0223, el hecho ocurrió a las 17 en un almacén ubicado en Patagones al 700, entre Concepción Arenal y López de Gomara, donde un ladrón armado con un revólver ingresó, se acercó a la caja y exigió la recaudación.
Para su sorpresa, la comerciante no dejó que el delincuente tomara el dinero, le tiró algunos billetes al suelo y retrocedió para tomar una cuchilla y defenderse.
Con el arma en su mano, de acuerdo al video que accedió este medio, la mujer lo insultó al grito de "Chorro de mierd...", se acercó al sujeto y lo comenzó a correr.
Rápidamente, ante la amenazante postura que adoptó la trabajadora, que le repetía "Volá, volá, volá", el ladrón se dio a la fuga con una pequeña suma de efectivo y se subió a un auto que lo esperaba por Patagones hasta cometer el asalto.
Temas
Lo más
leído