Viajó colgado de un camión en plena autopista y se burló de otros conductores

Esta mañana una mujer que se dirigía a su trabajo grabó una situación insólita que observó en el trayecto: un hombre viajaba colgado de un camión, en plena autopista.

En diálogo con TN, la testigo contó que el hombre que viajaba colgado tendría entre 25 y 30 años. En un primer momento pensó que se trataba de un error, pero después notó que los vehículos de alrededor le tocaban bocina y "él se reía".

Según el relato de la mujer los conductores que circulaban cerca le tocaban bocina para que el chofer del camión advirtiera lo que estaba pasadno, pero quien respondía era el propio hombre que iba colgado: "Les hacía burla".

Aunque no pudo determinar el origen del recorrido ni a dónde se dirigían, la testigo confirmó que el camión ingresó a la autopista 25 de Mayo desde el Puente Pueyrredón.