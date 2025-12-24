Comerciante se resistió a un robo y mató a dos ladrones dentro de su local

Un comerciante que fue atacado a golpes en la cabeza por dos delincuentes que entraron a su negocio en el barrio San José logró sacar un arma de su propiedad y efectuar varios disparos para defenderse: los dos agresores cayeron sin vida a pocos metros del local.

El hecho se registró cerca de las once de la noche en un almacén ubicado en inmediaciones de las calles Quintana y 20 de Septiembre cuando los dos delincuentes ingresaron armados y golpearon al dueño del local, de 48 años, mientras le exigían la entrega de dinero.

Las fuentes consultadas por 0223 confirmaron que el comerciante extrajo una pistola calibre .380 de su propiedad y efectuó al menos cuatro detonaciones que puso a los ladrones en fuga: ambos caminaron unos metros y cayeron sin vida en la vía pública.

Personal policial realizó las primeras actuaciones en el lugar y secuestró una pistola marca Bersa al lado del cuerpo de uno de los delincuentes que hasta el momento no fueron identificados. Allí observaron una moto marca Duke en la que se presumen arribaron al local.

En el marco de una causa a cargo de la fiscal Romina Díaz se preservó el lugar a la espera de las tareas de Policía Científica. El comerciante fue atendido por personal médico en el lugar y recibió curaciones por los cortes sufridos en su cabeza.