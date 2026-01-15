Este jueves falleció Rubén Patagonia, destacado cantante y referente cultural del sur argentino, a los 69 años. Originario de Comodoro Rivadavia, ciudad donde nació el 2 de julio de 1956 y desarrolló gran parte de su carrera, su partida causó una profunda conmoción en la comunidad artística y cultural de la Patagonia.

Rubén Patagonia, cuyo nombre real era Rubén Chauque, era descendiente de tehuelches y desde 1971 construyó una obra artística que reflejaba la memoria, la identidad y las esperanzas de los pueblos originarios de la región. Su música combinó con fuerza elementos ancestrales patagónicos con recursos modernos, creando un estilo único que perduró en el tiempo.

Su trayectoria musical comenzó en 1979 con el álbum Más Acá del Colorado y continuó con trabajos fundamentales como Miremos al Sur, Ay, Patagonia, Cutral-Có —producido por Ricardo Iorio—, Volver a Ser Uno —producido por León Gieco— y Historias (2006). En paralelo, en 1984 impulsó el taller didáctico “Volver a Ser Uno”, dedicado a promover el reencuentro con las culturas originarias de la Patagonia, incluyendo a los pueblos mapuche, aonikenk y selk’nam.

Además de su carrera musical, Rubén Patagonia dejó una marca importante en el cine nacional e internacional. Participó en películas como La película del Rey (1986), dirigida por Carlos Sorín y galardonada en numerosos festivales, así como en producciones internacionales como La eterna sonrisa (Estados Unidos), con Daniel Day-Lewis; De los Apeninos a los Andes (Italia); El navegante y los cóndores (Francia) y El Camino (2000).

En su extensa carrera, compartió escenarios y grabaciones con artistas reconocidos como León Gieco, Almafuerte, Divididos, Flavio Cianciarullo, Lito Vitale, Bersuit Vergarabat y Víctor Heredia, logrando tender puentes entre el folklore, el rock y las expresiones culturales de los pueblos originarios.

En los días previos a su fallecimiento, su familia informó que Rubén había conseguido los donantes de sangre que necesitaba, agradeciendo la solidaridad de la comunidad de Comodoro Rivadavia. Sin embargo, su delicado estado de salud finalmente no pudo superar.

Rubén Patagonia no fue solo un músico, sino un símbolo vivo del sur profundo argentino. Su legado permanece en sus canciones, su mensaje y en la memoria colectiva de la Patagonia, que hoy lo despide con dolor y gratitud.