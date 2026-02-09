Conductor chocó contra un poste de luz en la ruta 11: la camioneta quedó destrozada

Se desconocen las circunstancias en que ocurrió el siniestro vial.

Debido a las lluvias que complicaron el tránsito en la tarde de este lunes, el conductor de una camioneta despistó en la ruta 11 en sentido a Santa Clara del Mar e impactó contra un poste de luz. La circulación de ambas manos se encuentra reducida.

El fuerte siniestro fue registrado por automovilistas que transitaban por la autovía, quienes consideraron que se trataba de "un accidente tremendo" que involucró al vehículo y la estructura eléctrica.

Así quedó la camioneta que impactó contra un poste.

Por el momento se desconocen las circunstancias en que ocurrió el choque a la altura del Grupo de Artillería de Defensa Aérea 601, luego del barrio Félix U. Camet en sentido hacia el norte.

Las primeras asistencias y atenciones fueron realizadas por efectivos policiales, antes de la llegada de dos ambulancias del Same y una dotación de Bomberos.