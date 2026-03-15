VIDEO: el toque de Ocon a Colapinto que le pudo costar la carrera al argentino

La imagen fue fuertísima, pero Colapinto pudo mantenerse en carrera.

El piloto francés Esteban Ocon (Haas), quien tiene más enemigos que amigos en el paddock, chocó al argentino Franco Colapinto (Alpine) y podría haber arruinado su participación en el GP de China.​​​​​​

Ocon quiso superar al argentino mientras salía de cajas en una zona sin espacios y ambos terminaron haciendo un trompo.