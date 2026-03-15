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Fórmula 1

VIDEO: el toque de Ocon a Colapinto que le pudo costar la carrera al argentino

El francés casi le complicó la vida al pilarense cuando regresó del pit. Sufrió una penalización y el Alpine no sufrió daños.

La imagen fue fuertísima, pero Colapinto pudo mantenerse en carrera.

15 de Marzo de 2026 05:32

Por Redacción 0223

PARA 0223

El piloto francés Esteban Ocon (Haas), quien tiene más enemigos que amigos en el paddock, chocó al argentino Franco Colapinto (Alpine) y podría haber arruinado su participación en el GP de China.​​​​​​

Ocon quiso superar al argentino mientras salía de cajas en una zona sin espacios y ambos terminaron haciendo un trompo.

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