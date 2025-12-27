Colapinto disfruta sus vacaciones y revolucionó Pilar

Franco Colapinto nunca pasa desapercibido. Ni en sus esfuerzos por lograr sumar un punto en un campeonato de Fórmula 1, ni en un recital de Airbag, en una cancha de paddle o en un supermercado bonaerense.

El piloto de Alpine fue retratado por un fanático durante sus compras en la carnicería de un supermercado, acompañado de su padre Aníbal, y accedió gentilmente a tomarse fotos con quienes lo solicitaban.

Colapinto eligió Pilar, su ciudad natal, para pasar las fiestas en familia y transcurrir sus vacaciones.

