Colapinto disfruta sus vacaciones y revolucionó Pilar
El piloto de Fórmula 1 vive su vida normal. Aprovechando el descanso de la temporada, descansa en su ciudad y su aparición en un supermercado no pasó desapercibido para los fans.
27 de Diciembre de 2025 11:16
Por Redacción 0223
PARA 0223
Franco Colapinto nunca pasa desapercibido. Ni en sus esfuerzos por lograr sumar un punto en un campeonato de Fórmula 1, ni en un recital de Airbag, en una cancha de paddle o en un supermercado bonaerense.
El piloto de Alpine fue retratado por un fanático durante sus compras en la carnicería de un supermercado, acompañado de su padre Aníbal, y accedió gentilmente a tomarse fotos con quienes lo solicitaban.
Colapinto eligió Pilar, su ciudad natal, para pasar las fiestas en familia y transcurrir sus vacaciones.
Temas
Lo más
leído
Te puede interesar