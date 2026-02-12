Buscaban un iPhone robado: encontraron drogas, armas y un prófugo por homicidio

Los efectivos encontraron 296 envoltorios de nylon con clorhidrato de cocaína y una piedra de 102 gramos.

Una investigación por el robo a mano armada de un iPhone, que sufrió una mujer de 44 años la semana pasada, terminó con la realización de cuatro allanamientos simultáneos en el barrio Las Heras: secuestraron armas, municiones y detuvieron a un prófugo de una causa por homicidio.

Fue el fiscal Leandro Arévalo quien pidió a la Jueza de Garantías Lucrecia Bustos la realización de las medidas en los inmuebles investigados tras la geolocalización del equipo sustraído.

Dos hombres fueron detenidos por tenencia de estupefacientes y armas de guerra.

Durante los procedimientos realizados en domicilios de la zona de García Lorca y Vignolo lograron secuestrar 296 envoltorios de nylon con clorhidrato de cocaína, una piedra de 102 gramos de la misma droga, una pistola Taurus calibre nueve milímetros con la numeración suprimida, quince proyectiles del mismo calibre, un revólver calibre .38 sin numeración y nueve celulares.

Autoridades policiales informaron que también detuvieron a un hombre de 55 años sobre quien pesaba un pedido de captura activa desde el año 2016 por el delito de Homicidio, a requerimiento del Juzgado de Garantías N°1.

El hombre era buscado por homicidio.

Además de ese sujeto, identificado como N.C., aprehendieron a dos hombres de 37 y 38 años y una mujer de 30 por los delitos de tenencia de estupefacientes con fines de comercialización y tenencia ilegal de arma guerra.

Todos fueron trasladados al complejo penitenciario de Batán: los hombres quedaron alojados en la Unidad Penal N°44 y la mujer en la Unidad Penal N°50.