Caída de ventas en diciembre: la mitad de los comerciantes marplatenses asegura que su situación económica empeoró

Para el 61,9% de los comerciantes encuestados, las ventas de los próximos seis meses se mantendrán sin variaciones.

Con el cierre de año, el Departamento de Estudios Sociales y Económicos (Dese) de la Unión del Comercio, la Industria y la Producción (Ucip) local presentó su relevamiento para conocer la evolución de las ventas minoristas en Mar del Plata e informó que la variación interanual en unidades físicas de diciembre arrojó una disminución del 2,5% con respecto al mismo período de 2024.

“En cuanto a ventas, diciembre continúa en baja con respecto al año anterior, aunque de los últimos meses es el de menor caída. No obstante, la incertidumbre sigue en el comercio, que se refleja en una retracción a invertir, ya que tres de cada siete comerciantes marplatenses indican tener una buena utilidad en sus empresas” indicó el presidente de la entidad, Blas Taladrid.

Por otro lado, consultados los comerciantes sobre su situación económica actual, el 50,8% aseguró que empeoró, el 39,7% que se mantuvo y el 9,5% que hubo una mejora. Además, puntualmente acerca de un pronóstico para el próximo año, el 33,3% indicó que mejorará, el 54% que se mantendrá y solo el 12,7% que estará peor.

En otro orden, el 76,2% de los entrevistados afirmó que no es un buen momento para invertir en sus emprendimientos, el 22,2% que sí y el 1,6% no opinó, mientras en cuanto a las utilidades en el mes pasado, el 50,8% respondió que fueron regulares, el 30,2% que fueron buenas y el 19% que fueron negativas.

Asimismo, desde el organismo preguntaron por las ventas para los próximos seis meses, donde el 61,9% señaló que se mantendrán sin variaciones, el 31,7% que aumentarán y el 6,4% que disminuirán

Acerca de los recursos humanos de los comercios, el 95,2% remarcó que se mantendrá sin variaciones, el 3,2% que va a disminuir la plantilla y el 1,6% aumentará su personal, a la vez que en relación al movimiento de clientes, el 65,1% notó algo más de gente en diciembre, el 22,2% mucha más y el 12,7% más o menos la misma.