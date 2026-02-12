Se incendió una casa ocupada en Plaza Mitre y los vecinos contaron su tortura: "Es un aguantadero"

Vecinos del barrio Plaza Mitre viven preocupados por una casa abandonada en Gascón al 2700 que es ocupada recurrentemente por personas que generan desmanes, robos y comportamientos inadecuados, lo que provoca miedo e inseguridad en la zona.

La gota que rebalsó el vaso fue un incendio que se desató durante la noche del miércoles en el que tuvieron que actuar los bomberos del centro y la policía. No seria la primera vez que la ocupación del inmueble genera un caos y colma la paciencia de los residentes.

Personal de Bomberos tuvo que intervenir para controlar las llamas.

Comerciantes y vecinos de la zona señalaron a 0223 que "lamentablemente hace unos 5 años la casa quedó abandonada, y a partir de ese momento, es ocupada por distintas personas, generalmente empleada como aguantadero".

"La usan como sede para robos en la zona", indicaron. "Vienen corriendo y descartan cosas, rompieron las rejas, se robaron los muebles que había dentro, prenden fuego, van y vienen, en algunas ocasiones llegamos a contar más de 12 personas en el lugar", señalaron a este medio.

Residentes de la zona aseguraron que no es la primera vez que ocurre un hecho así.

Según los vecinos, las personas aprovechan la ubicación para "robar algunas propiedades linderas" y esto ha provocado un cansancio generalizado, ya que "es una zona casi del centro de la ciudad, pero esta situación torna a la cuadra bastante peligrosa".

Por las reiteradas denuncias "en el último año y medio la Patrulla Municipal desplegó un operativo con Defensa Civil dos veces para vaciarla y tapiarla, pero al tiempo esta gente la vuelve a abrir", explicó otro de los residentes.

La casa pertenecía a una mujer que falleció años atrás.

Todas las noches "hay peleas, hace un mes tuvo que intervenir la policía porque se estaban por apuñalar. Ya no sabemos qué más hacer, no es la primera vez que prenden fuego. ¿Y si los bomberos no llegan a tiempo? Perjudica al edificio de al lado y a todas las viviendas", denunciaron.

En este contexto, una de las vecinas más afectadas declaró que "se deberían tomar otro tipo de medidas o demoler la casa porque han pasado miles de cosas. Se meten por la vivienda del vecino y saltan, es gente conflictiva en situación de calle y lo terrible es que hay menores".

Al final, un comerciante agregó: "La casa era de una señora muy viejita que vivía hace muchos años. Cuando falleció, una fiscalía entregó el inmueble al cuidado de una familia, pero por alguna situación que desconocemos desde hace 5 años la propiedad quedó abandonada, y a partir de ahí comenzó nuestro calvario".