El funeral de los objetos: psicoanálisis lacaniano al servicio del teatro

"El funeral de los objetos" se convirtió en un suceso. La obra, que fusiona psicoanálisis, música, teatro y una critica velada a las terapias alternativas lleva seis años en cartel y se consolida en su tercera temporada en la ciudad. A poco de comenzar el último mes de funciones en Mar del Plata. el actor, director y dramaturgo Nicolás Manasseri, habló con 0223.

"Creo que es un tema central que a todos de alguna forma nos interpela", explica el director de la obra que narra la historia de un grupo de personas con patologías muy marcadas y desconocidas entre sí que se dan cita para formar parte de un funeral extraño luego de ver el anuncio en un folleto del subte.

"Buscamos que la obra, además de lograr popularidad tenga un mensaje intelectual", asegura el director mientras explica que en épocas que está tan de moda el "soltar" y los "influencers constelacionales", la obra propone una crítica a las terapias de moda y el coaching como solución a problemas de base.

Mientras akternan funciones en el Paseo La Plaza en Caba y en la Sala Melany de la ciudad, "Es raro ver en una obra el lenguaje lacaniano", agrega el hombre que antes de dedicarse a la actuación se formó como psicólogo y proviene de una "familia psi".

El Funeral de los objetos es una obra de teatro musical que indaga sobre las relaciones entre los sujetos y los objetos. "El público se identifica con los personajes y es muy variado.... hay algunas modificaciones y tenemos incorporaciones esta temporada", agrega.

Por último, consultado sobre los proyectos para la obra, Manasseri asegura que tras terminar la temporada en la ciudad, "la idea es seguir girando a partir de marzo", cerró.

El funeral de los objetos se presenta los miércoles en sala Melany del Centro de Arte ubicado en San Luis 1750. Las entradas se encuentran en venta en la boletería del teatro y en Plateanet.