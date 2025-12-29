Tenía más de mil dosis de cocaína en la casa: seis años de prisión

Un hombre de 44 años al que detuvieron hace dos años en su casa del barrio La Herradura por comercializar estupefacientes fue condenado tras un juicio abreviado que se hizo en el Tribunal Oral en lo Criminal N°3 y seguirá alojado en el complejo penitenciario de Batán.

El Juez Federico Wacker Schroder declaró a Félix Oscar Granda coautor penalmente responsable de los delitos de tenencia de estupefacientes con fines de comercialización agravada y tenencia de armas de guerra a la pena de seis años de prisión. En la misma sentencia se lo absolvió del delito de encubrimiento.

En el marco de una investigación a cargo de la fiscalía de Estupefacientes, la mañana del 26 de noviembre de 2023 personal policial cumplió una orden de allanamiento de la Justicia de Garantías e irrumpió en un domicilio ubicado en inmediaciones de la avenida Colón y Diagonal del Solar, además de requisar un VW Gol de color blanco estacionado en el lugar.

Bajo la custodia de Granda, su pareja y la hija menor de edad hallaron un total de 606,6 gramos de cocaína fraccionados en 1059 envoltorios de nylon, hallados en una habitación utilizada por los sindicados distribuidos en distintos contenedores y 225 gramos de marihuana, además de más de 330 mil pesos, dos balanzas, siete celulares, un posnet de Mercado Libre, sustancias de corte, armas y municiones.

Sin dudas en cuanto a la responsabilidad de Granda a partir de la múltiple prueba recolectada en la investigación –que incluyó el análisis de los celulares que empleaban para coordinar la venta de droga- y el resultado de los allanamientos, el magistrado llegó a un pronunciamiento condenatorio.

Se firmó un acuerdo de juicio abreviado.

El Juez descartó cuestiones eximentes de la responsabilidad penal y tomó como atenuante “la situación de consumo problemática [del acusado], la disposición de someterse a tratamiento y la severa base de la escala penal aplicable para el delito”. Como agravante la fiscalía planteó la condena previa del acusado, pero en el acuerdo se pactó la pena mínima para el delito.

El vencimiento de la pena impuesta va a operar el 21 de noviembre de 2029 en razón de estar detenido de manera ininterrumpida. El magistrado ordenó la destrucción de la droga secuestrada y al decomiso de los demás elementos y dinero secuestrados.