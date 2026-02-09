Lo atacaron a tiros y volcó: sorpresa en el caso Otero

El crimen que estremeció a todos a principios de enero, cuando un chico de 16 años fue asesinado en un enfrentamiento en el barrio Nuevo Golf, tuvo un nuevo giro tras una declaración esta semana.

El hecho había sucedido en inmediaciones de Cerrito y calle 83, donde ocurrió la tremenda balacera y se llegaron a contar 28 tiros. Hubo versiones encontradas sobre el origen de los disparos y un acusado: Alan Olivares fue aprehendido a cuatro cuadras del lugar del tiroteo cuando intentaba esconderse en una vivienda.

El sujeto presentaba una herida de arma de fuego en el brazo –por la que debió recibir medicación por espacio de 72 horas- y politraumatismos varios en la cabeza por la golpiza que sufrió al salir del rodado volcado.

Un par de horas después del hecho y tras las versiones iniciales, se estableció que Olivares era el conductor del Fiat Palio rojo propiedad de su madre y que la víctima –identificada como Sergio Otero (16)- viajaba en una de las al menos dos motos desde las que abrieron fuego contra el rodado que recibió casi treinta disparos.

El aún internado en el Hospital Interzonal General de Agudos (Higa) repelió el ataque a tiros, perdió el control del rodado durante la balacera y terminó volcando.

La declaración de Olivares fue fundamental: "Hice un solo disparo y llamé al 911", aseguró el joven acusado de matar a Sergio Otero. En ese marco, se dio la pericia balística que confirmó la declaración.

Según trascendió, el disparo que causó la muerte del menor no fue efectuado desde el interior del vehículo en el que circulaba el imputado. Además, se detalló que el rodado recibió disparos de 4 armas distintas, entre las cuales se encuentra un arma del mismo calibre que causó la muerte del menor.

Los peritajes arrojaron que el único disparo que efectuó el imputado es de 9 mm, mientras que a él le dispararon con armas calibre 380, 9mm, 45 y un revolver calibre 38.