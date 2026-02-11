Casación Penal ratificó el sobreseimiento de una tradicional empresa local y de sus directivos

Tras una larga deliberación, la Cámara Federal de Casación Penal confirmó los sobreseimientos dictados a favor de la empresa y directivos de Grupo Núcleo S.A. de Mar del Plata.

La decisión fue tomada en el marco de la causa caratulada "Laboratorios ESME SAIC y otros s/ infracción art 303, infracción art. 304 y evasión tributaria".

El proceso llevó más de 10 años hasta que en noviembre del 2024 el Juzgado Nacional en lo Penal Económico N°6 , a cargo del juez Marcelo Aguinsky, había resuelto sobreseer en forma total al Grupo Núcleo y sus autoridades, entre ellos Maximiliano González Kunz.

En una nueva instancia a inicios de febrero del 2026, la Sala IV de la Cámara Federal de Casación Penal confirmó los sobreseimientos contra los implicados y el levantamiento de las medidas cautelares.

Como argumento, los magistrados explicaron que la hipótesis de sobreprecios fue objeto de medidas probatorias específicas y que los informes técnicos no permitieron establecer la existencia de precios excesivos. A su vez, indicaron que nunca se presentaron pruebas o información concreta y pertinente que permitieran modificar ese escenario.

Por estos motivos, sostuvieron que la decisión del juez de grado fue adoptada luego de numerosas medidas de prueba practicadas no fueron suficientes para acreditar la existencia de un hecho delictivo.

Con esta resolución, la Cámara dispuso la validez del sobreseimiento dictado por el Juzgado Penal Económico para Grupo Núcleo y su titular, Maxiliano González Kunz.