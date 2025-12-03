Se sorteó el Mundial 2027: qué grupo le tocó a Los Pumas

Los Pumas ya tienen rivales confirmados para el Mundial de Rugby que se disputará en Australia en 2027, luego del sorteo realizado este miércoles en Sídney. El equipo argentino es cabeza de serie del Grupo C que compartirá con Fiji, España y Canadá, en un certamen que tendrá por primera vez 24 equipos.

El equipo comandado por Felipe Contepomi enfrentará a Fiji por segunda vez en su historia, siendo la primera en 1987, en su primer encuentro mundialista. A su vez, será la primera vez que enfrente tanto a España como a Canadá en un Mundial. Con el nuevo formato que implementó World Rugby, en esta edición clasificarán los dos primeros de cada grupo y los cuatro mejores terceros.

Cómo quedó el cuadro de Argentina

World Rugby decidió que los primeros de los grupos A, B, C y D, enfrente a los mejores terceros, mientras que los primeros del E y el F, jugarán contra el segundo del D y el B respectivamente.

Tras quedar posicionada en el Grupo C, Argentina que potencialmente al ser cabeza de serie, en el mejor de los casos debería de quedar en la primera posición, enfrentaría a uno de los mejores terceros en los primeros octavos de final a disputarse en una Copa del Mundo de Rugby.

En caso de seguir avanzando, en un hipotético cuartos de final se enfrentaría al ganador del duelo del primero del Grupo D -potencialmente Irlanda o Escocía- que debería sacarse también fácilmente a otro de los mejores terceros. Llegando a instancias de semifinales, las potencias que quedarían del otro lado del cuadro serían Nueva Zelanda, Australia e Inglaterra.

El certamen se disputará desde el 1° de octubre al 13 de noviembre y recién el año que viene se definirá el calendario con las fechas, horarios y sedes definidas para cada uno de los países.

