Le pegaron dos tiros en la puerta de la casa y dijo que intentaron asaltarlo

Un hombre de 27 años ingresó el martes a la noche por sus propios medios a la guardia del Hospital Interzonal General de Agudos (Higa) con dos heridas de arma de fuego y denunció que lo atacaron en el barrio Villa Primera para robarle el celular.

Fuentes oficiales confirmaron a 0223 que el herido dijo que dos personas que se movilizaban en una moto Honda Tornado lo sorprendieron en la puerta de su casa en inmediaciones de Tierra del Fuego y Brandsen cuando hablaba por teléfono.

Quedo internado en el hospital.

“Dijo que el acompañante exhibió un arma de fuego y le disparó dos veces, hiriéndolo en el muslo y tobillo derecho antes de escapar con su celular”, agregaron.

Las mismas fuentes indicaron a este medio que el herido registra varios procesos penales previos desde el 2017 por delitos como hurto en grado de tentativa, robo en grado de tentativa, averiguación de ilícito, robo e infracción a la ley de drogas.