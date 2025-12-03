Cierre y despidos de Caromar: "Le pusieron un candado al portón para que nadie pueda ingresar"

A dos días del inesperado cierre y los despidos del supermercado mayorista Caromar, dieron a conocer cómo se enteraron de la medida y catalogaron la decisión de "una indignidad hacia el trabajador muy grande". La empresa alega el cierre del establecimiento por causa de fuerza mayor y busca pagarle el 50% de las indemnizaciones a todos los trabajadores, que todavía no percibieron el sueldo de noviembre.

En este marco, después de la primera audiencia en el Ministerio de Trabajo, el secretario gremial del Sindicato de Empleados de Comercio de Mar del Plata y Zona Atlántica (SECZA), Esteban Fraysse, expresó: "Nos enteramos en el mismo momento que comenzó a publicarse en los medios, porque el sereno del turno tarde noche fue y se dio cuenta de que le habían cambiado la cerradura al lugar y que habían puesto gente de seguridad privada de Medinilla".

Además de cambiar la cerradura, comentó que "le pusieron un candado al portón para que nadie pueda ingresar" y que fueron contactados por un delegado gremial, quien trabajó en la empresa por más de 25 años, y en ese instante fueron notificados de la decisión de la empresa de cerrar la sucursal de Mar del Plata, al igual que otras tres del Gran Buenos Aires.

Por esta inesperada medida, este martes se realizó la primera audiencia entre representantes de la empresa, trabajadores y el Ministerio de Trabajo y tanto el domingo a la noche como el lunes se reunieron en la puerta del mayorista porque "todavía está la mercadería adentro y hay camionetas", según Fraysse.

"No nos dejó otra opción que quedarnos esperando para resguardar lo que nos va a dar las indemnizaciones y empezar a controlar que la empresa no desaparezca del todo", añadió y aclaró que los telegramas comenzaron a llegar en el mediodía de este martes.

Al mismo tiempo, explicó que notificaron al Ministerio de Trabajo bonaerense y al ministro Walter Correa, pidiendo su intervención, y en cuanto a la audiencia, contó que ratificaron el pedido del pago completo de la indemnización, ya que la empresa "aduce el cierre del establecimiento por causa de fuerza mayor y quiere pagarle el 50% a todos los trabajadores".

En paralelo, acerca de las razones del cierre, indicó que Caromar al igual que el resto de los mayoristas de descartables y alimentos "están sufriendo una caída abrupta de ventas por ese tipo de políticas que está implementando el Gobierno nacional", y recalcó que el problema de esta firma es de índole "financiero y no económico".

"Están tomando decisiones para vaciar una parte de la empresa, pero no por los márgenes, porque la rentabilidad da, aunque no da lo que ellos quieren ganar. Quieren tener ese porcentaje de ganancia que pierden por la baja de consumo con la plata de los trabajadores. Es un fraude laboral acá y en donde lo discutamos", aseguró el líder del gremio.

El comercio sufrió un recordado incendio en la sucursal del centro en 2016.

En total son 15 trabajadores que fueron despedidos y se quedan en la calle, por lo que remarcó "la crueldad con la que se manejaron los dueños, que tomaron una decisión intempestiva y de una indignidad hacia el trabajador muy grande", y recordó que "de un día para el otro echaron a los empleados que cuando se prendió fuego Caromar le dieron continuidad a la empresa".

Finalmente la audiencia pasó a un cuarto intermedio y habrá una nueva este jueves a las 9, donde esperarán por una propuesta por parte de la empresa para abonar el 100% de las indemnizaciones junto al salario de noviembre y el aguinaldo adeudado. En toda la provincia de Buenos Aires, el número de trabajadores afectados asciende a 100.