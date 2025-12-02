La fecha clave que ilusiona a Franco Colapinto: Alpine confirmó cuando presentará su monoplaza para el 2026

La Fórmula 1 encara la parte final de 2025, pero en Alpine ya piensan exclusivamente en lo que viene. Y no es para menos: 2026 traerá un cambio técnico profundo que puede reordenar la parrilla, y el equipo francés decidió dar un golpe de efecto temprano al anunciar la presentación del A526, el monoplaza que manejarán Franco Colapinto y Pierre Gasly. La expectativa es enorme, especialmente para el piloto argentino, que afrontará su segundo año en la categoría en un contexto mucho más favorable que el vivido con el A525.

La escudería comunicó que la presentación oficial se realizará el 23 de enero en Barcelona, a las 12.30 hora local (17.30 en Argentina). Será el lanzamiento formal del proyecto Alpine–Mercedes 2026, un punto de partida clave para entender cómo se adaptará el equipo al nuevo reglamento. Tanto Colapinto como Gasly estarán presentes junto a la cúpula técnica y los socios principales.

Apenas unos días después, entre el 26 y el 30 de enero, el A526 debutará en pista durante una prueba privada en el Circuit de Barcelona-Catalunya, instancia fundamental para comenzar a trabajar con el paquete aerodinámico y mecánico renovado.

La agenda seguirá con las tradicionales pruebas de pretemporada en Bahréin, divididas en dos tandas: del 11 al 13 y del 18 al 20 de febrero. Recién entonces el panorama comenzará a aclararse antes del estreno oficial del campeonato, el 8 de marzo en Australia. Todo esto se da en un contexto interno movido: la llegada del motor Mercedes generó un clima de creciente optimismo, especialmente después de un 2025 durísimo con el A525, considerado uno de los autos menos competitivos del año.

En las últimas semanas, distintas filtraciones desde el paddock señalaron que Mercedes sería el único motorista con su unidad de potencia 2026 lista en tiempo y forma. Declaraciones del exdirector Marcin Budkowski agregaron presión al resto: Honda tendría demoras junto a Aston Martin, Audi ajustaría contrarreloj su desarrollo para Sauber, Ferrari debió rediseñar piezas por fallas y Red Bull Powertrains–Ford seguiría enfrentando problemas. Aunque Aston Martin salió a desmentir cualquier atraso, voces como la de George Russell llevan meses reforzando la idea de que el motor alemán es el más sólido del nuevo ciclo.

Para Alpine, el cambio de proveedor marca un verdadero punto de inflexión. El equipo adoptará no solo el motor Mercedes, sino también su caja y suspensión, una integración que puede significar un salto de calidad inmediato. Para Colapinto, esto abre un panorama completamente distinto: pasó de pelear con un auto limitado en su año debut a subirse a un proyecto con proyección real en 2026.

La nueva era técnica de la Fórmula 1, con autos más compactos, aerodinámica revisada y unidades de potencia divididas en un 50% térmico y un 50% eléctrico, hace imposible anticipar jerarquías sin pista de por medio. Todo comenzará a revelarse en Barcelona y se afinará en Bahréin. Solo entonces se sabrá si el tándem Alpine–Mercedes puede convertirse en una sorpresa fuerte de la temporada… y si Franco Colapinto tiene entre manos un auto para pelear mucho más arriba.