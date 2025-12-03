Nunca visto: salió de prisión por tráfico de drogas yjugó un final con tobillera electrónica

Esta sí que no la vimos nunca. Se jugaba una final por la Serie B del Campeonato Carioca en Brasil, y Yuri de Caralho Da Silva ingresó en el complemento para el Goytacaz con la particularidad que lo hizo con una tobillera electrónica producto de una condena por tráfico de drogas.

El mediocampista ofensivo de 30 años, fue liberado hace 7 meses, pero cumple con el control judicial y debe utilizar el dispositivo electrónico en una de sus piernas. La imagen se viralizó cuando se vio en el video del encuentro ante Macae, de la cuarta división del fútbol estatual de Río de Janeiro.

De todas formas, no es la primera avez que lo hace en la temporada. Tras salir en libertad, debió jugar con este complemento dado que es una nueva etapa de su condena en régimen semiabierto.

Ante la polémica generada por el uso del dispositivo y si había algún impedimento reglamentario, la FERG hizo hincapié en la importancia de la resociabilización la inclusión social para los expresidiarios y aclaró que "con la misión de ir mucho más allá de los campos de juego, reforzando la búsqueda de la formación de ciudadanos antes que de atletas, la Federación de Fútbol del Estado de Río de Janeiro entiende que la inclusión y la resocialización son funciones primordiales del deporte. Sobre la participación del atleta en uso de tobillera, equipo de monitoreo de la Justicia, la FERJ buscará información para determinar si existe prohibición legal del ejercicio de la actividad profesional, a fin de no incurrir en un error de juicio en este caso”.

El caso por el cual condenaron a de Carvalho es de 2018 cuando fue arrestado por tráfico de drogas y estuvo detenido durante siete años en la Casa de Custodia Dalton Crespo de Castro, en Campos dos Goytacazes. En mayo de este año, obtuvo el derecho a la progresión de régimen y salió de prisión para cumplir el resto de la pena bajo vigilancia electrónica.