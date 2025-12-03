Hizo pagos mínimos hasta que dejó de pagar las tarjetas: debe abonar más de dos millones de pesos e intereses

Un hombre que hizo el pago mínimo de un par de tarjetas de crédito, entró en mora y no respondió llamado alguno deberá pagar más de dos millones de pesos e intereses al banco que le emitió los plásticos en julio de 2023 tras la resolución del Juzgado Civil y Comercial N°4.

Dejó de pagarlas el año pasado.

En la presentación de los apoderados del Banco Provincia se indicó que en julio de 2023 M.C.G.M. suscribió un contrato de productos y servicios por el que obtuvo una tarjeta de crédito Visa y otra Mastercard cuyos resúmenes se encuentran impagos desde diciembre de ese año. Solamente hizo pagos parciales a cuenta de intereses hasta mayo de 2024 y desde allí no se recibió suma alguna.

El Banco persigue el cobro de $ 959.221, 33 en concepto de saldo deudor de la tarjeta Mastercard y de $ 1.128.693, 42 por la tarjeta Visa. Ambas moras en el cumplimiento de las obligaciones asumidas operaron el 11 de enero de 2024.

Lo resolvió el Juzgado Civil y Comercial N°4.

El Juez Martín Zambecchi dio por probados los extremos fácticos señalados por el demandante, lo que en conjunto con la falta de contestación de demanda por parte del accionado, y su consiguiente declaración de rebeldía, vienen a corroborar la procedencia del reclamo instaurado, al implicar un reconocimiento tácito de los hechos expuestos en la misma, de la condición de acreedor de la parte actora y de la autenticidad de la documentación acompañada.

En su resolución hizo lugar al reclamo iniciado por el Banco Provincia de Buenos Aires contra M.C.G.M. y lo condenó a abonar, en el plazo de diez días a contar desde que el pronunciamiento adquiera firmeza, la suma de $ 2.243.914,75 con más los intereses establecidos. El magistrado impuso las costas del proceso a la demandada vencida.