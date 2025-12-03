Hizo pagos mínimos hasta que dejó de pagar las tarjetas: debe abonar más de dos millones de pesos e intereses
Lo resolvió el Juzgado Civil y Comercial N°4 tras una presentación de la entidad bancaria. Las costas del proceso correrán a cuenta de la parte vencida.
Por Redacción 0223
PARA 0223
Un hombre que hizo el pago mínimo de un par de tarjetas de crédito, entró en mora y no respondió llamado alguno deberá pagar más de dos millones de pesos e intereses al banco que le emitió los plásticos en julio de 2023 tras la resolución del Juzgado Civil y Comercial N°4.
En la presentación de los apoderados del Banco Provincia se indicó que en julio de 2023 M.C.G.M. suscribió un contrato de productos y servicios por el que obtuvo una tarjeta de crédito Visa y otra Mastercard cuyos resúmenes se encuentran impagos desde diciembre de ese año. Solamente hizo pagos parciales a cuenta de intereses hasta mayo de 2024 y desde allí no se recibió suma alguna.
El Banco persigue el cobro de $ 959.221, 33 en concepto de saldo deudor de la tarjeta Mastercard y de $ 1.128.693, 42 por la tarjeta Visa. Ambas moras en el cumplimiento de las obligaciones asumidas operaron el 11 de enero de 2024.
El Juez Martín Zambecchi dio por probados los extremos fácticos señalados por el demandante, lo que en conjunto con la falta de contestación de demanda por parte del accionado, y su consiguiente declaración de rebeldía, vienen a corroborar la procedencia del reclamo instaurado, al implicar un reconocimiento tácito de los hechos expuestos en la misma, de la condición de acreedor de la parte actora y de la autenticidad de la documentación acompañada.
En su resolución hizo lugar al reclamo iniciado por el Banco Provincia de Buenos Aires contra M.C.G.M. y lo condenó a abonar, en el plazo de diez días a contar desde que el pronunciamiento adquiera firmeza, la suma de $ 2.243.914,75 con más los intereses establecidos. El magistrado impuso las costas del proceso a la demandada vencida.
Leé también
Temas
Lo más
leído