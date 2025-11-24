Mirá el impresionante gol de Cristiano Ronaldo que se acerca a los 1000 en su carrera

Cristiano Ronaldo continúa divirtiéndose a los 40 años. El astro portugués anotó un tanto de chilena en la goleada de Al Nassr por la Liga Profesional de Arabia Saudita y llegó a los 954 tantos en su carrera profesional. Cada vez más cerca de los 1000 tantos en su carrera, continúa sorprendiendo a los 40 años.

El delantero portugués ensayó este domingo una pirueta en tiempo de descuento y clavó la pelota en el ángulo para sellar el 4-1 definitivo de su equipo, Al Nassr, sobre Al Khaleej, por la novena fecha de la Liga Profesional de Arabia Saudita.

Con esta conquista de chilena, CR7 arribó a las 954 anotaciones a lo largo de su trayectoria, que empezó allá por la temporada 2002-2003, cuando vestía la camiseta del Sporting Lisboa.

En la entidad lusa marcó 5 tantos en 31 partidos y luego anotó 145 para Manchester United en la Premier League; 450 en Real Madrid en la Liga española; 101 en Juventus en la Serie A y acumula 111 en la Saudi Pro League con su actual conjunto árabe. También firmó 143 tantos para la Selección de Portugal en 226 partidos.



