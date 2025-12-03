Qué reveló la autopsia del obrero que cayó por el hueco de un ascensor y murió en Chauvín

Para rescatar el cuerpo fue necesaria la intervención de una dotación del cuartel central de Bomberos y personal de la Dirección de Riesgos Especiales.

Realizaron en la tarde de este miércoles la autopsia del hombre de 37 años que ayer cayó por el hueco de un ascensor en un edificio en construcción en la zona de Chauvín y murió.

El trágico hecho tuvo lugar en la tarde de este martes en una obra ubicada en Hipólito Yrigoyen al 4400, cuando el operario identificado como Leandro Ezequiel Vega realizaba tareas y se cayó al vacío desde lo alto del cuarto piso del edificio.

Según informaron a 0223 y como se preveía, la víctima sufrió "politraumatismos, compatibles con caída de altura", que derivaron en un "shock hipovolémico". Con estos resultados, quedaría descartada la teoría de un enfrentamiento previo.

El edificio en el que murió el obrero Leandro Ezequiel Vega.

Para rescatar el cuerpo fue necesaria la intervención de una dotación del cuartel central de Bomberos y personal de la Dirección de Riesgos Especiales, debido a que el sujeto había quedado a una altura de medio metro en el pozo del ascensor, por lo que se empleó una camilla rígida.

Tal como se informó, en el lugar también trabajó personal del Sistema de Atención Médica de Emergencias (Same), Policía Científica y de la Secretaría de Obras Privadas del Municipio.

Por su lado, el fiscal Germán Vera Tapia, a cargo de la Unidad Funcional de Instrucción (UFI) N°11, dispuso notificar a los dos arquitectos a cargo, de 33 y 35 años, en el marco de una causa por el delito de homicidio culposo.