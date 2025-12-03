"Buscate otro trabajo": Sofi Martínez no supo cuál es "La mano de Dios"

La periodista confundió "La mano de Dios" con "El gol del siglo"

“ La periodista deportiva Sofi Martínez protagonizó un insólito momento durante la gala de última chance de MasterChef Celebrity que se trasmitió el martes. La joven especializada en futbol argentino tuvo un imperdonable error cuando le preguntaron por el gol más conocido de Diego Armando Maradona.

El mini desafío de la noche fue una serie de preguntas y respuestas de cultura argentina. Cuando llegó el turno de Martínez, Wanda Nara leyó: "¿Cómo se lo conoce popularmente al gol que hizo Maradona con la mano a Inglaterra en el Mundial 86?".

Rápidamente, los participantes y el jurado empezaron a reírse por la suerte de tener una de las preguntas más fáciles. Sin embargo, las risas se transformaron en gritos cuando escucharon su insólita respuesta: “El gol del siglo”, lanzó segura de sí misma.

"¡Noooo! ¡Nooo! ¡La mano de Dios!", gritaron la conductora y los demás participantes, pero el que más se escuchó, fue el de Andy Chango: "¡Buscate otro trabajo!".

“Yo pensé que era el... está la mano de Dios y está el otro”, intentó justificarse por su imperdonable error, pero Wanda Nara volvió a repetir la clara consigna: “Yo dije: 'El gol que hizo Maradona con la mano'”.