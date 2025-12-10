“Exploto de amor”: Wanda Nara mostró el regalo de cumpleaños que le hicieron sus hijas

El 10 de diciembre Wanda Nara cumplió 39 años y, a través de las redes sociales, la mediática compartió con sus seguidores algunos de los regalos que recibió. El primero, fue el de sus hijas Francesa e Isabella Icardi, quienes la saludaron en casa ni bien se hicieron las 00:00.

En una historia de Instagram, Wanda mostró una foto de una porción de cheesecake con una vela encendida y dos cartas hechas a mano por sus hijas más chicas. “Exploto de amor”, escribió la mediática dejando en claro que ese detalle sencillo la había emocionado.

En las cartas se podía ver un “te amo”, dibujos de guirnaldas y globos y un enorme “feliz cumpleaños”. Pero lo que más emocionó a la conductora fueron las palabras que le dedicó Francesca.

"Feliz cumpleaños a la mejor mamá del mundo, te amo mucho. Gracias por ser mi compañera, mi mejor amiga y mi vida. Gracias por ser la mejor siempre y por siempre querer lo mejor para mí, que seguís intentando incluso si es difícil. Te amo mucho”, escribió su hija.

Un cumpleaños diferente

El año pasado, la conductora de MasterChef había celebrado su cumpleaños con una mega fiesta en su casa de Santa Bárbara. Como tiene acostumbrados a sus seguidores, a través de Instagram había mostrado toda la intimidad de la celebración donde se la veía junto a sus hijos, sus familiares y amigos, y su expareja L-Gante.

Este año, la mediática parece haber elegido bajar la intensidad en la exposición. Compartió los mensajes de sus afectos que fue recibiendo durante el día y algunas imágenes de otros regalos, como ramos de flores y un reloj Rolex.