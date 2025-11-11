"¿Sos tan idiota?": la bronca de un famoso periodista contra un jurado de Masterchef

Rodrigo Lussich y Adrián Pallares analizaron en "Intrusos" (América TV) las sucesivas bajas de "Masterchef Celebrity" (Telefe) y apuntaron contra Germán Martitegui como posible responsable del clima tenso que atraviesa el certamen. Según los conductores, varios participantes decidieron abandonar el programa luego de recibir duras críticas por parte del jurado.

Entre los casos mencionados estuvo el de Valentina Cervantes, quien se retiró por motivos familiares -es la pareja de Enzo Fernández, quien le pidió que regrese a Inglaterra-; y el de Eugenia Tobal, que habría acordado dejar de grabar tras una fuerte devolución sobre un plato con la receta de su madre. En base a lo indicado en el informe, esa situación habría sido determinante en su decisión de alejarse del reality culinario.

Los presentadores también mostraron una nota fallida con el reconocido cocinero a la salida del canal de las pelotas. El cronista Juan Cruz “Cosca” Coscarelli intentó entrevistarlo, pero el chef evitó el contacto y salió rápidamente en su camioneta bajo la lluvia. “Casi lo pisa”, advirtió Lussich, al mostrar el video en vivo.

El episodio provocó la indignación de Pallares, que lo trató de irresponsable y soberbio. “Estás trabajando en el programa más visto de la televisión argentina, no podés actuar así. ¿Sos tan idiota de salir así?”, lanzó, visiblemente enojado. Además, le advirtió que los exconcursantes podrían empezar a contar experiencias negativas sobre su trato detrás de cámaras.