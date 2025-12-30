Cuenta DNI definió qué pasará con el descuento en carnicerías en enero: baja el tope de reintegro y cambia de día

Con el arranque del 2026, Cuenta DNI lanzó su nueva agenda de promociones para el verano, pero con una modificación sensible en uno de los beneficios más utilizados por las familias bonaerenses: el descuento en carnicerías, granjas y pescaderías.

Hasta diciembre, este rubro contaba con una promoción exclusiva: 35% de ahorro los sábados, con un tope de reintegro mensual de $7.000 por persona, equivalente a un gasto de $20.000.

Sin embargo, desde enero el Banco Provincia unificó este beneficio dentro del programa de Comercios de cercanía, por lo que deja de ser un descuento diferenciado.

A partir de ahora:

📍 Válido solo los viernes

💸 20% de ahorro

🔙 Tope de $5.000 por semana

📈 Se alcanza con consumos por $25.000

Cuenta DNI modificó su beneficio en carnicerías, granjas y pescaderías. Foto: 0223.

Si bien la promo seguirá activa todas las semanas y podrá acumularse durante todo enero —que tiene cinco viernes—, el tope total de reintegro mensual pasa a $25.000, siempre que el usuario realice compras por $125.000 en el mes dentro de los rubros adheridos.

La modificación forma parte del relanzamiento de beneficios para las vacaciones, que también incorpora una promo especial en balnearios y marcas tradicionales del verano, además de descuentos en gastronomía los fines de semana.