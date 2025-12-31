Estaban por festejar el Año Nuevo y se les prendió fuego la casa

Momentos de nerviosismo vivieron vecinos del barrio Villa Primera cuando un incendio sacudió la tranquilidad a pocas horas de las celebraciones por el Año Nuevo.

Fuentes consultadas por 0223, indicaron que el siniestro ocurrió alrededor de las 16 de este miércoles cuando por motivos que tratan de esclarecerse, un foco ígneo se inició en un sector de una casa de dos plantas de Misiones y Necochea.

Al acudir a la emergencia, una autobomba secundada por un camión cisterna del Cuartel de Bomberos Centro, trabajó en el lugar, una vivienda de dos plantas de mampostería, tiranterias, tablado de madera, techo de teja y un patio y quincho en la parte trasera.

Una vez que los bomberos pudieron acceder al sector del quincho, a través de la utilización de una escalera plegable, realizaron un enfriamiento de todo el interior del techo hasta extinguir por completo las llamas.

El siniestro provocó el ahumamiento generalizado de toda la vivienda, termo fracturas en la pared, cielorraso así como la carbonización en tirantes y el tablado de maderas.

Afortunadamente no hubo que lamentar lesionados ni víctimas fatales.