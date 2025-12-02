¿Miércoles de playa?: qué dice el pronóstico del tiempo

Lo anunció el organismo a través de su página web. Foto: archivo 0223.

Después de un martes soleado pero fresquito, el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) dio a conocer los datos del tiempo para las próximas horas. El organismo anunció un aumento en la temperatura, que alcanzará una máxima de 28 grados.

Por la madrugada se espera un cielo parcialmente nublado y una temperatura de alrededor de 16 grados. El viento soplará desde el noroeste a entre 7 y 12 kilómetros por hora.

Durante la mañana el cielo se presentará ligeramente nublado junto a un aumento de temperatura que llegaría a los 21 grados. El viento mantendrá su dirección y también su velocidad.

Hacia la tarde el cielo se mantendrá del mismo modo y la temperatura máxima alcanzará los 28 grados. Por su parte, el viento soplará desde el oeste entre 13 y 22 kilómetros por hora.

La noche será despejada con una temperatura de alrededor de 20 grados. Por su parte, el viento mantendrá tanto su velocidad como su dirección.