¿Hasta cuándo siguen las lluvias en Mar del Plata?: el pronóstico para este martes

Después de un lunes en el que las lluvias fueron las grandes protagonistas de la jornada, causando calles anegadas y la caída de postes y ramas, el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió un nuevo informe alentador para este martes en Mar del Plata.

De acuerdo al pronóstico del organismo, existe una baja probabilidad de lluvias para la noche del lunes, aunque no prevé más precipitaciones durante el martes.

Desde el miércoles vuelven los días de playa y sol.

Al contrario de lo que fueron los últimos dos días, mañana ya no caerá más agua y anunciaron una máxima de 20° y una mínima de 13°, con el cielo parcialmente nublado en las primeras horas y mayormente nublado a la tarde. Además, el viento será leve y correrá a una velocidad de entre 7 y 12 kilómetros por hora (km/h) del sector noroeste.

Y los días de calor volverán a partir del miércoles, para el que esperan que la máxima alcance los 28° y la mínima sea de 16°, al igual que para el jueves y el viernes, con 28 y 29 grados de máxima, respectivamente.