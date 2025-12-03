La temperatura sigue en alza, pero con tormentas: qué dice el pronóstico para este jueves en Mar del Plata

Se va el día más veraniego de esta primavera, en el que miles de marplatenses y turistas disfrutaron de la playa durante este miércoles que alcanzó una máxima de 29 grados. Sin embargo, parece que el clima mejorará en las próximas horas. Al menos así lo anunció el Servicio Meteorológico Nacional (SMN).

Por la madrugada se espera un cielo algo nublado y una temperatura de alrededor de 17 grados. El viento soplará desde el noroeste a entre 23 y 31 kilómetros por hora, con ráfagas de hasta 59 kilómetros por hora.

Durante la mañana el cielo se presentará totalmente despejado junto a un leve aumento de temperatura que llegaría a los 18 grados. El viento mantendrá su dirección y también su velocidad, aunque las ráfagas alcanzarán los 50 kilómetros por hora.

Hacia la tarde se esperan tormentas aisladas y una temperatura máxima que alcanzará los 31 grados. Por su parte, el viento soplará desde el noroeste entre 13 y 22 kilómetros por hora.

Para la noche se anuncian más tormentas, que estarán acompañadas de unos 23 grados de temperatura. El viento mantendrá tanto su velocidad como su dirección.