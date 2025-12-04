Kicillof consiguió la aprobación de la Legislatura para tomar deuda por USD 3.685 millones

La Legislatura de la provincia de Buenos Aires sancionó este jueves la Ley de Financiamiento que autoriza al gobernador Axel Kicillof a contraer una deuda por USD 3.685 millones, destinada a afrontar vencimientos, financiar obras y cubrir gastos corrientes en 2026.

Tras una sesión de más de 14 horas, el proyecto obtuvo media sanción en Diputados a la 1:30 de la madrugada con 62 votos -solo uno más del mínimo requerido-, y fue convertido en ley minutos después en el Senado con 31 votos afirmativos.

En el acuerdo legislativo se incluyó un fondo de emergencia de $350.000 millones para los 135 municipios bonaerenses, que se distribuirá en cinco cuotas. Para lograr votos opositores, también se obtuvo el compromiso del Ejecutivo para asignar cargos en organismos clave: se renovaron autoridades en el directorio del Banco Provincia (Bapro), en el Tribunal Fiscal de Apelación y en la educación, con participación de distintos espacios políticos.

La ley habilita al Gobierno provincial a refinanciar pasivos por USD 1.990 millones, a realizar inversiones por USD 1.045 millones en el sector público y a destinar fondos a empresas estatales como AUBASA y Buenos Aires Energía.

El aval del Ejecutivo nacional sigue siendo necesario para que la provincia pueda emitir deuda en los mercados internacionales. El paquete financiero —junto al Presupuesto 2026 y la Ley Impositiva ya sancionados— es considerado clave para evitar un default provincial sin afectar partidas esenciales de salud y educación.