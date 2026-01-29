Kicillof pidió “volver a promover el turismo" y remarcó una caída de 550 mil turistas en dos años

“Todos los indicadores de la temporada muestran exactamente lo mismo: estamos atravesando una crisis muy fuerte en la provincia y en todo el país como consecuencia de las políticas económicas del gobierno nacional”, afirmó este miércoles el gobernador Axel Kicillof al encabezar la segunda Conferencia de Verano de 2026 en San Pedro. Fue junto al ministro de Producción, Ciencia e Innovación Tecnológica, Augusto Costa; y el intendente local, Cecilio Salazar.

En ese marco, Kicillof destacó que “hablamos con representantes de todos los sectores y el diagnóstico es unánime: hay un desplome de la actividad que afecta a las ventas y al consumo”. “La caída en las visitas, las estadías y las compras de los turistas son el resultado de políticas que benefician a una pequeña minoría: necesitamos volver a promover el trabajo y el turismo local”, añadió.

Desde el 1° de diciembre visitaron la provincia 5,2 millones de turistas, lo que representa una caída del 3,1% respecto al año anterior. Esta tendencia se acentuó durante el mes de enero, registrando un descenso del 5,2% en comparación con la temporada pasada.

Por último, Kicillof resaltó que “vamos a seguir generando los instrumentos que nos permitan atravesar este momento complicado y tener la mejor temporada posible”. “En la Provincia contamos con los mejores lugares y la hospitalidad de las y los bonaerenses que reciben a todos y todas con los brazos abiertos”, concluyó.

En tanto, Costa remarcó: “Se está consolidando una ecuación que es muy perjudicial para el sector turístico, que significa una pérdida de derecho al descanso: menos turistas, con menos días de vacaciones y con menos consumo, eso es la que está ocurriendo en el turismo en la provincia de Buenos Aires” . “Vemos hoteles que cierran, comercios con ingresos en caída y crisis de empleo en el sector: si el turismo sigue en pie, es gracias al esfuerzo del Gobierno provincial y del sector privado para sostener la actividad”, añadió.

“La provincia de Buenos Aires perdió 550.000 turistas respecto de 2023”, aseguró Costa, lo que implicó una retracción de visitantes del 9%.

Asimismo, Costa destacó que se observa una estadía promedio más corta y un aumento de viajes a destinos de cercanía (menos a 80 kilómetros). En tanto, los registros del Banco Provincia también dan cuenta de un desplome del consumo en torno al 24,6% en relación al 2024, mientras que la retracción a través de las operaciones con Cuenta DNI alcanza el 40,1%.

“En un contexto tan difícil es fundamental el apoyo y el acompañamiento que nos brinda a los municipios el Gobierno provincial con sus políticas: hace más de dos años que 17 millones de bonaerenses se encuentran totalmente abandonados por el Gobierno nacional”, concluyó el intendente Salazar.